Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi.
Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.
DHA'da yer alan habere göre yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.
Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununda yapılan değişiklikle, MTV tutarı belirlenirken, araçların silindir hacmi ve yaşı yanı sıra kasko değerlerine göre de kademelendirme yapılmıştı.
Yani aynı yaş ve silindir hacmine sahip araçlara değerlerine göre kademeli vergi uygulanıyor. Örneğin 2022 yılında 1300 cm3 ve altındaki araçlar için sınır 70 bin 625 liraya çıktı. Değeri 70 bin 625 liranın altında olan 1-3 yaşındaki aracın vergisi 1313 lira, 70 bin 625 ile 123 bin 750 lira arasındaki araçlar için 1443 lira, 123 bin 750 liranın üzerindeki araçlar için ise 1576 lira olarak uygulanacak.
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
2022 MTV: 1313 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
2022 MTV: 2288 lira
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
2022 MTV: 4043 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
2022 MTV: 6369 Lira
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
2022 MTV: 916 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
2022 MTV: 1715 Lira
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
2022 MTV: 3158 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
2022 MTV: 4904 Lira
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
2022 MTV: 512 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796 Lira
2022 MTV: 995 Lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
2022 MTV: 1860 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
2022 MTV: 2882 Lira
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira
1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira
0-1300 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 lira
4-6 yaş - 916 lira
Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 1.444 lira
4-6 yaş - 1008 lira
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira
4-6 yaş - 1099 lira
1301-1600 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 2.288 lira
4-6 yaş - 1.715 lira
1301-1600 cc
Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira
4-6 yaş - 1.888 lira
1301-1600 cc
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira
4-6 yaş - 2.059 lira
1601-1800 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 4.445 lira
4-6 yaş - 3.476 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 4.851 lira
4-6 yaş - 3.790 lira
1801-2000 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 5.603 lira
4-6 yaş - 4.315 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira
4-6 yaş - 5.886 lira
2001 - 2500 cc
Matrahı 176 bin 800 lira
1-3 yaş - 10.506 lira
4-6 yaş - 7.628
Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira
4-6 yaş - 8.320 lira
2501 - 3000 cc
Matrahı 353 bin 900 lira
1-3 yaş - 14.649 lira
4-6 yaş - 12.745 lira
Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş - 15.983 lira
4-6 yaş - 13.903 lira
4001 cc ve yukarısı
Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 57.415 lira
Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan
1-3 yaş - 62.634 lira
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