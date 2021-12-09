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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

09.12.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre en en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya; en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

DHA'da yer alan habere göre yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.

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EN DÜŞÜK MTV TUTARI 136, 25 TL OLDU

Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununda yapılan değişiklikle, MTV tutarı belirlenirken, araçların silindir hacmi ve yaşı yanı sıra kasko değerlerine göre de kademelendirme yapılmıştı.

Yani aynı yaş ve silindir hacmine sahip araçlara değerlerine göre kademeli vergi uygulanıyor. Örneğin 2022 yılında 1300 cm3 ve altındaki araçlar için sınır 70 bin 625 liraya çıktı. Değeri 70 bin 625 liranın altında olan 1-3 yaşındaki aracın vergisi 1313 lira, 70 bin 625 ile 123 bin 750 lira arasındaki araçlar için 1443 lira, 123 bin 750 liranın üzerindeki araçlar için ise 1576 lira olarak uygulanacak.

araba_anahtar_park

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

2022 MTV: 2288 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

2022 MTV: 4043 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

2022 MTV: 6369 Lira

araba_istanbul_1200

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

araba12000

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

ARABA (3)

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira

nissan _arabalar

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 lira

4-6 yaş - 916 lira

Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası

1-3 yaş - 1.444 lira

4-6 yaş - 1008 lira

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira

4-6 yaş - 1099 lira

arabalar___

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1301-1600 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş - 2.288 lira

4-6 yaş - 1.715 lira

1301-1600 cc

Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira

4-6 yaş - 1.888 lira

1301-1600 cc

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira

4-6 yaş - 2.059 lira

araba iha

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1601-1800 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş - 4.445 lira

4-6 yaş - 3.476 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş - 4.851 lira

4-6 yaş - 3.790 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1801-2000 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş - 5.603 lira

4-6 yaş - 4.315 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira

4-6 yaş - 5.886 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2001 - 2500 cc

Matrahı 176 bin 800 lira

1-3 yaş - 10.506 lira

4-6 yaş - 7.628

Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira

4-6 yaş - 8.320 lira

hyundai_araba_otomobil

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2501 - 3000 cc

Matrahı 353 bin 900 lira

1-3 yaş - 14.649 lira

4-6 yaş - 12.745 lira

Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira

4-6 yaş - 13.903 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira

Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete MTV Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
İndirim yapılmamış, zam indirimi yapılmış
Bu millette sizle dalga geçecek
Ne kadar güzel

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