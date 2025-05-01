FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,7 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,7 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalarak 440 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 390 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 100 bin varil artarak 398 milyon 500 bin varil seviyesinde çıktı.

Öte yandan bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 4 milyon varil düşüşle 225 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 19-25 Nisan haftasında 5 bin varil artarak 13 milyon 465 bin varil seviyesine yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 90 bin varil düşüşle 5 milyon 498 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 572 bin varil artışla 4 milyon 121 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Brent petrolün varili 61,04 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 61,04 dolardan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Boğaz'daki yalılar da satışa çıkarıldı! Deprem sonrası tercihler değişti

Boğaz'daki yalılar da satışa çıkarıldı! Deprem sonrası tercihler değişti

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.