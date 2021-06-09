ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti

EIA'nın "Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65,19 dolar olacağı tahmin edildi. Mayıs ayı raporunda bu rakam 62,26 dolardı.

Raporda, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde 67,44 dolar, ikinci yarısında 66 dolar ve gelecek yıl ise yaklaşık 60,40 dolar olacağı öngörüldü.

Ajans, yılın ilk dört ayına kıyasla daha yavaş olsa da, küresel petrol stoklarının düşmeye devam etmesiyle Brent fiyatlarının mayısta ortalama 68 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen, küresel petrol talebinin mayısta arza göre yüksek kaldığına işaret eden EİA, bunun küresel ham petrol stoklarının düşmeye devam etmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 61,85 dolar, gelecek yıl 56,74 dolar olacağı tahmin edildi.

ABD HAM PETROL ÜRETİMİNDE BEKLENTİ DÜŞÜK

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise aşağı yönlü revize etti.