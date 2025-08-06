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ABD tarifelerine karşı tüm kaynaklarını kullanacaklar!

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD yönetiminin tarifelerine karşı kendi çıkarlarını koruyabilmek için Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) başvuru da dahil olmak üzere tüm kaynakların seferber edileceğini söyledi.

ABD tarifelerine karşı tüm kaynaklarını kullanacaklar!

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva bir etkinlikte, ABD'yle tarife gerilimine ilişkin konuştu.

Ülke çıkarlarının korunması için DTÖ'ye başvuru dahil tüm kaynakların kullanılacağını vurgulayan Lula da Silva, dış ticaretin güçlendirilmesi için ABD'deki yönetim değişikliğinden önce harekete geçilmiş olduğuna işaret etti.

Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife konusunu konuşmak istemediğini savunarak, bu sebeple kendisini aramayacağını da belirtti.

Öte yandan Lula da Silva, Trump'ı, Brezilya'nın Belem kentinde kasımda düzenlenecek COP30 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na davet edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanmıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya abd tarife
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