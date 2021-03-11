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Açıklama geldi: ABD işsizlik maaşı başvuruları 42 bin azaldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2021 17:25 | Son Güncelleme

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı azaldı. Yapılan açıklamada ABD işsizlik maaşı başvurularının 42 bin azaldığı belirtildi.

Açıklama geldi: ABD işsizlik maaşı başvuruları 42 bin azaldı!

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 42 bin kişi azalarak 712 bin oldu.

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Piyasa beklentilerinden fazla düşüş gösteren ve Kasım 2020'nin ilk haftasından bu yana en düşük seviyeye inen verinin, 725 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 745 binden 754 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin azalarak 759 bine geriledi.

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Süregelen işsizlik başvuruları da 27 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 193 bin azalışla 4 milyon 144 bin olarak kaydedildi.

Analistler, haftalık işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşte yeni tip koronavirüs vakalarındaki azalış ve artan aşılama ile salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin etkili olduğunu belirtti.

(AA)

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