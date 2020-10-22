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Adidas, Reebok'ı satmaya hazırlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Alman spor üreticisi Adidas 2006 yılında satın aldığı Reebok'u satmayı değerlendiriyor. Söz konusu satışın 2021 Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Adidas, Reebok'ı satmaya hazırlanıyor

Reuters’in bir alman dergisine dayandırdığı habere göre, Alman giyim markası Adidas, 2006 yılında 3.8 milyar euroya satın aldığı Reebok'ın değerinin 842 milyon euroya düşüşünün ardından satmaya karar verdi.

Söz konusu satışın 2021 Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

KORONAVİRÜS REEBOK'I VURDU

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisinde Reebok, Adidas'tan daha çok etkilendi. Pandemi süreci boyunca Adidas'ın geliri ikinci çeyrekte% 33 düşerken, Reebok'ın geliri % 42 düşüşle 228 milyon euroya geriledi.

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