FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek

Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.

Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek

Avrupalı uçak üreticisi Airbus’tan yapılan açıklamada, şirketin, Fransa ve İspanya'daki fabrikalarında üretim ve montaj faaliyetleri bu ülkelerdeki hükümetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmak için dışarıda gezmeyi kısıtlamak gibi yeni önlemleri nedeniyle dört gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

Bu ülkelerde Airbus’ın, mümkün olan her alanda evden çalışmayı artırmaya devam edeceğine yer verilen açıklamada, “Bu (4 gün), hijyen, temizlik ve sosyal mesafe koyma konularında sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartları altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus’un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Talep patlaması yaşandı! 100 bin yeni personel alacakTalep patlaması yaşandı! 100 bin yeni personel alacak
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Airbus, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Yarı fiyatına satılıyor

Yarı fiyatına satılıyor

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor

Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talep patlaması yaşandı! E-ticaret devi Amazon 100 bin yeni personel alacak

Talep patlaması yaşandı! 100 bin yeni personel alacak

Türk bilim insanının şirketi BioNTech, koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştı

Türk bilim adamı virüsün aşısı için Çin'le anlaştı

ABD'de New York borsasında 33 yıl sonra tarihi kayıp

ABD'de 33 yıl sonra tarihi kayıp! Çok sert çakıldı

Fed faiz oranını sıfıra indirdi! Tarihi hamle sonrası Fed Başkanı Powell'dan açıklama

Faiz oranını sıfıra indirdi!

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar

Petrol fiyatlarındaki düşüşün faturası 30 milyar dolar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.