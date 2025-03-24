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Alman ilaç şirketi Bayer, ABD’de Roundup davasında 2,1 milyar dolar ödemeye mahkum edildi

24.03.2025 15:52
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Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in, ABD'de tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle bir davacıya 2,1 milyar dolar ödemesine hükmedildi.

Alman ilaç şirketi Bayer, ABD’de Roundup davasında 2,1 milyar dolar ödemeye mahkum edildi

Bayer, ABD'de Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davaları kaybetmeye devam ediyor.

ABD'nin Georgia eyaletindeki mahkemede jüri, cuma günü Bayer'in Roundup adlı yabani ot öldürücü ürününün kanser dahil zararlara neden olduğunu iddia eden bir davacıya Alman şirketin 65 milyon telafi edici tazminat olmak üzere 2,1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Jüri, Bayer'in Roundup kullanımının potansiyel riskleri konusunda yeterince açıklama yapmadığına ve ilacın tehlikeleri konusunda davacıları uyarmamaktan sorumlu olduğuna da karar verdi.

2,1 milyar dolarlık miktar, ABD'de Roundup isimli glifosat içeren zirai ilaç nedeniyle açılan davalarda verilen en yüksek tazminatlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Bayer, yaptığı açıklamada, glifosat hakkındaki iddiaları reddederek, bilimsel kanıtların ezici ağırlığı ve düzenleyici kurumların fikir birliği ve dünya çapındaki bilimsel değerlendirmeleriyle çeliştiği için jürinin kararına katılmadığı belirtildi. Şirket, diğer tüm davalarda olduğu gibi Georgia eyaletindeki son kararı da temyize götürecek.

Alman şirket, nihai kararlara ulaşan davalardaki tazminatların, orijinal jüri kararlarına kıyasla genel olarak yüzde 90 azaltıldığını da belirtti.

Söz konusu kararın ardından, Bayer’in hisseleri, bugün borsada yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda, milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Bayer, glifosat hakkındaki iddiaları reddederken, 2015'te Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) glifosatı kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Bayer, 2020'de ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu. Anlaşmaya rağmen şirket, Roundup ile ilgili yaklaşık 60 binin üzerinde davayla karşı karşıya bulunuyor. Alman şirket, söz konusu davalar için yasal karşılık olarak 5,9 milyar dolar ayırdı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Almanya abd
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