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Alman kimya sektöründe "duyarlılık" kötüleşmeye devam ediyor

04.03.2025 12:34
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Alman kimya sektöründe "kötü" olan duyarlılık, ABD gümrük tarifeleri tehdidi nedeniyle şubatta daha da kötüleşti.

Alman kimya sektöründe "duyarlılık" kötüleşmeye devam ediyor

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ocakta eksi 14,8 puan olan Alman kimya sektörünün iş ortamı endeksi, şubatta 3,4 puan düşerek, eksi 18,2 puana geriledi.

Ülkede istihdamın yüzde 3'ünü sağlayan Alman kimya sektörünün mevcut durum endeksi de şubatta 4,7 puan artarak, eksi 12,9 puana yükseldi.

Gelir açısından ise en büyük sanayi sektörü konumunda bulunan kimya sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi eksi 12 puandan eksi 23,3 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Şirketler sipariş defterlerini son derece düşük olarak değerlendirmeye devam ediyor. İhracat beklentileri negatif bölgeye kaydı. Buna ek olarak, kimya endüstrisi hem Avrupa içinde hem de dışında uluslararası rekabette giderek zemin kaybediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, "Alman kimya sektörü krizde. Yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller, zayıf talep ve artan ticari engeller küresel rekabette sektörü zorluyor. Donald Trump'ın gümrük vergisi planları ihracatı baskılıyor." yorumunu yaptı.

Ifo'ya göre, bu yükler karşısında şirketler üretimlerini azaltmayı ve daha fazla işten çıkarmayı planlıyor. Bunlara ek olarak ülkede kalifiye işçi sıkıntısı daha belirgin hale geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için gümrük vergilerini önemli ölçüde "kesinlikle" artıracağını açıklamıştı. Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

Alman kimya endüstrisi, otomotiv ve makine mühendisliği endüstrileriyle birlikte Almanya'nın en güçlü ihracat yapan sektörlerinden birisi. ABD, "Made in Germany" mallarının en önemli alıcısı konumunda.

EKONOMİ BÜYÜMEKTE ZORLANIYOR

Bu arada, Alman ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece ekonomi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, ülkede kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomi ortamında göreve başlayacağına işaret edilerek, "Temel eğilim açısından Alman ekonomisi, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kimya Almanya
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