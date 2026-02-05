Almanya'da fabrika siparişleri beklentileri aştı: Yüzde 7,8 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2025'e ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,8 arttı. Böylece fabrika siparişleri art arda dördüncü aya taşınırken, Aralık 2023'ten bu yana en büyük artış görüldü.

Fabrika siparişleri Aralık 2024'e göre ise yüzde 13 arttı. Piyasa beklentisi, aralıkta aylık bazda yüzde 2,2 düşüş yönündeydi.

Almanya'da aralıkta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 10,7 ve yurt dışı siparişlerde yüzde 5,6 artış oldu. Bu dönemde Avro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 0,6 azalırken, Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 9,7 yükseldi. Söz konusu ayda sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde aylık yüzde 10,5 artış olurken, tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde ise yüzde 5,3 düşüş görüldü.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ SİPARİŞLERİN ETKİSİ OLDU

Destatis açıklamasında, "Aralık ayında imalat sektöründeki yeni siparişlerdeki olumlu gelişme, siparişleri yüzde 30,2 artan metal ürünleri üreticileri ile ekonomide önemli bir rol oynayan makine ve ekipman imalatındaki artışlardan kaynaklandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Buna karşılık, otomotiv sektöründe yeni siparişler yüzde 6,3 azaldı.

Genellikle oldukça dalgalı seyreden büyük siparişler hariç tutulduğunda, aralıkta yeni siparişlerde yüzde 0,9 yükseliş kaydedildi. Bu arada, geçici verilerde yüzde 5,6 artış olarak açıklanan kasım ayı fabrika siparişleri değişim oranı, yüzde 5,7 artış olarak revize edildi.

KAMU ALIMLARININ ETKİSİ

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, fabrika siparişlerinde toparlanmanın sürdüğü belirtilerek, önceki aylarda olduğu gibi büyük iç siparişlerin Alman sanayisindeki temel itici güç olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Birkaç aydır, özellikle Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu için yapılan kamu alımları ile altyapı ve iklim özel fonu kapsamındaki sözleşmelerle bağlantılı büyük iç siparişler, aylık sipariş alımında dalgalanmalara neden oluyor. Buna karşılık, yurt dışından gelen siparişler, ticaret ve jeopolitik belirsizlikler ışığında daha zayıf ve büyük dalgalanmalarla gelişiyor." ifadelerine yer verildi.

TREND DÖNÜŞÜ

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda askeri teçhizat için daha fazla büyük kamu siparişi bekliyor. Alman silah endüstrisinin en önemli endüstriyel itici güçlerden biri olması öngörülüyor.

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, yaptığı analizde, "Yıl sonunda sipariş patlaması, kim tahmin edebilirdi? Bu gerçekten bir trend dönüşüne benziyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır