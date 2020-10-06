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Almanya'da H&M'ye, çalışanları gözetlemekten 35,3 milyon avro ceza

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, İsveçli perakende giyim şirketi Hennes & Mauritz'e (H&M), Almanya'daki bazı çalışanlarının özel hayatlarının gözetlediğinin tespit edilmesinin ardından 35,3 milyon avro idari para cezası verdi.

Almanya'da H&M'ye, çalışanları gözetlemekten 35,3 milyon avro ceza

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Almanya'da Nürnberg'deki bir müşteri hizmetleri merkezinde şirket yöneticilerinin, çalışanların "aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan" özel bilgilerini topladığının ortaya çıkarılmasından sonra 35,3 milyon avro idari para cezası verildiğini belirtti.

Caspar, çalışanların özel hayatlarıyla ilgili ayrıntıların elde edilmesi ve bunların saklanmasının, "çalışanların haklarına özellikle tecavüz" olduğunu kaydetti.

H&M de yaptığı açıklamada, Nürnberg'deki veri toplama uygulamalarının şirketin yönetmeliklerinde olmadığını belirterek, çalışanlardan özür diledi.

Şirket, Veri Koruma Otoritesi tarafından verilen cezanın inceleceğini bildirdi.

KAYNAK:AA

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