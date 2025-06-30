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Almanya'da perakende satışlar mayısta yüzde 1,6 geriledi

Almanya'da reel perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 geriledi.

Almanya'da perakende satışlar mayısta yüzde 1,6 geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mayıs ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 düştü. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 arttı.

Ülkede perakende satışlarda mayıstaki gerileme, Ekim 2022'den bu yana en sert düşüş oldu. Piyasaların beklentisi, satışların mayısta yüzde 0,5 yükselmesi yönündeydi.

Mayısta gıda ürünlerinde perakende satışlar nisana göre reel olarak yüzde 1,3 geriledi.

Bu arada, mayısta gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yıllık bazda yüzde 2,2 düşüş görüldü.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, Almanya’da tüketici güveninin toparlanma da zorluk yaşadığını belirterek, "Tüketimde daha büyük ve istikrarlı artışlar şu an için beklenmemektedir." ifadesini kullandı.

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel ise bahar aylarında zayıf perakende verileri ışığında, Alman ekonomisinde ilk çeyrekte görülen büyümenin ikinci çeyrekte tekrarlanmayacağını kaydetti.

Bu arada, Almanya'da enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyon mayısta yüzde 2,1’de sabit kalmıştı.

Öte yandan, Destatis, bir diğer açıklamasında, mayısta ithalat fiyatlarında yıllık bazda yüzde 1,1'lik düşüş yaşandığını bildirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya perakende
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