FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Almanya'da perakende satışlarda martta son 13 yılın en büyük düşüşü

Almanya'da perakende satışlarda martta son 13 yılın en büyük düşüşü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Almanya'da reel perakende satışlar, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 5,6 daralarak, son 13 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Almanya'da perakende satışlarda martta son 13 yılın en büyük düşüşü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 azaldı. Satışlar, 2019'un mart ayına kıyasla ise yüzde 1,5 azalış kaydetti.

Perakende satışların, koronavirüs salgınının başladığı mart ayında piyasalardaki yıllık yüzde 7,5 düşüş beklentisinin altında gelmesi dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, “Bu, Ocak 2007'den bu yana perakende satışlardaki en güçlü düşüş oldu.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Federal İstatistik Ofisi, artan talebin eczane ve süpermarketlerin satışında özellikle belirgin olduğunu da vurguladı.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocakta yüzde 13,4 artış görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 10,1 düşüş kaydedildi. Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında 1994’ten beri en yüksek düşüş görüldü.

Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 10,3 arttı.

Şubatta, Almanya'da reel perakende satışlar ocak ayına göre yüzde 1,2 ve 2019'un şubat ayına göre yüzde 6,4 yükseliş kaydetmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
ILO: Krizden en kötü etkilenenler kayıt dışı çalışanlarILO: Krizden en kötü etkilenenler kayıt dışı çalışanlar
Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi? Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Federal İstatistik Ofisi, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Otobüs taşımacılığıyla ilgili önemli düzenleme

Otobüs taşımacılığıyla ilgili önemli düzenleme

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun

Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun

PTT duyurdu: 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı

PTT duyurdu: 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ILO: Krizden en kötü etkilenenler kayıt dışı çalışanlar

ILO: Krizden en kötü etkilenenler kayıt dışı çalışanlar

IMF Başkanı Georgieva'dan Kovid-19 krizinde 'yeşil toparlanma' çağrısı

IMF Başkanı Georgieva'dan Kovid-19 krizinde 'yeşil toparlanma' çağrısı

Putin: Enerji piyasalarındaki durum daha önce hiç yaşanmamıştı

Putin: Enerji piyasalarındaki durum daha önce hiç yaşanmamıştı

İngiliz havayolu şirketi British Airways'te 12 bin kişinin işten çıkarılması planlanıyor

Havayolu devi açıkladı! 12 bin kişi işten çıkarılacak

ABD'de tüketici güven endeksi Kovid-19 etkisiyle nisanda düştü

ABD'de tüketici güven endeksi Kovid-19 etkisiyle nisanda düştü

HSBC’nin ilk çeyrek karı yarıya indi

HSBC’nin ilk çeyrek karı yarıya indi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.