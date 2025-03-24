Almanya'da şirket faaliyetleri martta Mayıs 2024'ten beri en hızlı büyüme oranına ulaştı

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mart ayı öncü verileri açıklandı. Buna göre, ülkede şubatta 50,4 puan olan bileşik PMI, martta 50,9 puana yükselerek, Mayıs 2024'ten beri en yüksek değere ulaştı.

Bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, martta 51 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da martta 51,1'den 50,2 puana inerek, son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Beklenti 51,6'ya yükselmesi yönündeydi.

İmalat sanayisi PMI ise söz konusu ayda 46,5'ten 48,3 puana çıkarak son 31 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Böylece, Alman imalat sanayi düşüş eğilimini durdurdu.

Yine de daralma bölgesinde kalan İmalat PMI’nın martta 47'ye yükselmesi öngörülüyordu.

“Alman Malı” ürünlere yönelik artan talep ve Mart 2022'den bu yana siparişlerdeki ilk ılımlı artış, martta sanayi üretimindeki artışa büyük ölçüde katkıda bulundu.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Alman üreticilerin yaklaşık iki yıldır ilk kez üretimi artırdıklarını belirterek, “Bu durum, şirketlerin yaklaşan gümrük vergilerinin önüne geçmek için yurt dışından gelen malları kapıştığı ABD'den ithalat patlamasıyla bağlantılı olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bileşik PMI'ın her ay genişleme eşiğinin üzerinde kalmasıyla ilk çeyrekte ekonomik büyüme umut verici görünüyor.” ifadesini kullanan la Rubia, ülkenin ekonomik büyümeyi canlandırmayı ve savunma harcamalarını artırmayı amaçlayan mali paketinin ilk çeyreğin daha sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcına işaret edebileceğini belirtti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEDE ZORLUK ÇEKİYOR

Öte yandan Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.

Bu arada, Almanya’da, Federal Meclis'ten sonra, ülkenin 16 eyaletini temsil eden Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi de 21 Mart’ta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin tasarıya gerekli üçte iki çoğunlukla "evet" demişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır