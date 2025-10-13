FİNANS

Almanya'da şirket iflasları eylülde yıllık bazda yüzde 10,4 arttı

Almanya'da şirket iflas başvuruları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ilişkin iflas başvurusu öncü verileri ile temmuz ayına ilişkin şirket ve şahıs iflasları nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede eylül ayında iflas başvuruları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 arttı.

Ülkede temmuz ayında nihai verilerine göre iflas eden işletme sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 2 bin 197'ye yükseldi.

Temmuzda en çok iflas, her 10 bin şirkette 12,7 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 9,9 vaka ile konaklama sektörü ve geçici istihdam büroları gibi diğer ekonomik hizmetler sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 3,7 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç geçen yıl temmuz ayında yaklaşık 3,2 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 553 borçlu da temmuzda kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu veri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 arttı.

Öte yandan, Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede iflas eden şirket sayısının yılın üçüncü çeyreğinde, 2005'in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

