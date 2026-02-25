FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor

Almanya'da temel ekonomik göstergelerdeki toparlanma sinyallerine rağmen şirketlerin istihdam planlarında temkinli duruş ve işten çıkarma eğilimi yeniden artışa geçti.

Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şubat ayına ilişkin istihdam barometresi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Almanya'da ocakta 93,4 puan olan istihdam barometresi, bu ay 93,1 puana indi. Almanya'daki şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor.

Özellikle ihracata dayalı sanayi kollarında işten çıkarmalar ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Başta otomotiv endüstrisi olmak üzere hemen hemen tüm sektörler kadro daraltmayı hedefliyor.

Hizmet sektörünün istihdam barometresi şubatta yeniden negatif bölgeye geriledi. Ancak bilgi teknolojileri hizmetleri ile hukuk ve vergi danışmanlığı alanlarında personel arayışı sürüyor.

Ticaret sektörü daha az çalışanla yoluna devam etmeyi planlarken inşaat sektöründe az da olsa personel alımı yapılacağına dair iyimser bir tablo çiziliyor.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "İş gücü piyasasında isteksizlik yeniden artıyor. Birçok şirket, yeni istihdam yaratmak yerine personel sayısını azaltmayı planlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Alman ekonomisinde son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeler, istihdam piyasasına henüz yansımadı.

En önemli öncü gösterge kabul edilen İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta beklentilerin üzerinde artarken sanayi siparişleri son 5 aydır aralıksız büyüyerek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyümüştü. Uzmanlar, başta savunma olmak üzere artan kamu harcamalarının desteğiyle 2026 genelinde büyümenin yüzde 1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) hafif bir artış öngörüyor. Banka, bahar aylarından itibaren savunma ve altyapı gibi alanlardaki kamu yatırımlarının etkisiyle daha güçlü bir büyüme beklendiğini vurguluyor.

BÜYÜK ALMAN ŞİRKETLERİNDE "YENİDEN YAPILANMA" DALGASI

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da büyük sanayi şirketleri zorlu makroekonomik koşullar, zayıf dış talep ve Çin merkezli sert rekabetin baskısıyla radikal kararlar almaya devam ediyor. Birçok sektörde talebin düşük seyretmesi, Alman şirketlerini karlılıklarını korumak amacıyla işe alımları dondurmaya ve kapsamlı işten çıkarma planlarını devreye sokmaya zorluyor.

Almanya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan ihracat odaklı şirketler, artan enerji maliyetleri ve küresel talepteki daralma nedeniyle sert "makroekonomik rüzgarlarla" mücadele ediyor. Ülke ekonomisinin bu yıl da zayıf bir büyüme performansına hazırlanması, şirketleri mali yapılarını istikrara kavuşturmak için personel giderlerini kısmaya yöneltiyor.

Büyük ölçekli şirketlerden art arda gelen yeniden yapılanma ve yeni alımlara ara verme haberleri, Alman kamuoyunda endişeyi tırmandırıyor. Şirketlerin verimlilik artışı sağlamak adına başvurduğu bu stratejik geri çekilme, ülkenin sanayi gücü ve iş gücü piyasası üzerindeki belirsizliği derinleştiriyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturmaRekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Şubat 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Şubat 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya işten çıkarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.