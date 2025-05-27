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Almanya'da tüketici güveni artan belirsizlikte istikrar arıyor

Almanya'da bu ay için eksi 20,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziran ayı için 0,9 puan artışla eksi 19,9 puana yükselmesine rağmen artan belirsizlikle düşük seviyede istikrar aramaya devam etti.

Almanya'da tüketici güveni artan belirsizlikte istikrar arıyor

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, mayıs için eksi 20,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, haziran ayı için 0,9 puanlık artışla eksi 19,9 puana yükselerek, art arda artışını üçüncü aya taşıdı. Böylece, endeks eksi 19,9 puanla, uzun vadeli ortalama 10 puan değerinin oldukça altında kalmaya devam etti.

Beklenti, endeksin eksi 20 olması yönündeydi.

GfK’ye göre, hem hafifçe azalan satın alma eğilimi hem de artan tasarruf eğilimi şu anda tüketici duyarlılığı üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip.

NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Buerkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da tüketici duyarlılığının son derece düşük ve tüketici belirsizliğinin yüksek olmaya devam ettiğini belirtti.

Buerkl, “ABD hükümetinin öngörülemeyen gümrük ve ticaret politikası, pay piyasalarındaki oynaklık ve Alman ekonomisinde art arda üçüncü durgunluk yılı korkusu, tüketici duyarlılığının zayıf kalmasının nedenleri olarak sıralanabilir. Genel ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, insanlar şu anda tasarruf etmeyi tavsiye ediyor.” ifadelerini kullandı.

GfK piyasa araştırmacıları, ülkede işsizlik rakamlarındaki hafif yükselişin, şirket iflaslarındaki artışın ve çeşitli şirketlerin personel azaltacaklarını ya da şirketlerinin bir bölümünü yurt dışına taşıyacaklarına ilişkin açıklamaların, bazı çalışanların işleriyle ilgili endişelerini artırdığını belirtti.

Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

EKONOMİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Öte yandan tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi.

Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve ekonomi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.

Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) ise 21 Mayıs’ta ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü. (AA)

HABER ÖZETİ

  • GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi'ni eksi 19,9 puan olarak açıkladı; bu, art arda üçüncü aydaki artışı temsil etti.
  • Tüketici güveni, uzun vadeli ortalamanın 10 puan altında kalmaya devam etti.
  • GfK, azalan satın alma eğilimi ve artan tasarruf isteğinin tüketici duyarlılığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.
  • Rolf Buerkl, Almanya'da belirsizliklerin yüksek olduğunu ve tüketici duyarlılığının zayıf kalmasının nedenlerini sıraladı.

  • Alman ekonomisi 2024'te yüzde 0,2 geriledi ve büyüme olasılığı sıfıra düşürüldü.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Almanya Tüketici Güven Endeksi
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