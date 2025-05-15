Almanya'daki yabancı yatırımlar geçen yıl 2011'den beri en düşük seviyeye geriledi

Denetim ve danışmanlık firması EY, Almanya'daki doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre, Almanya'da doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Ülkede yabancı şirketler tarafından açıklanan yatırım projelerinin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalışla 608'e inerek, 2011'den beri en düşük seviyeye geriledi. Bu art arda yedinci yıllık düşüş olarak da kayıtlara geçti.

EY Almanya'nın Ülke Yönetici Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Henrik Ahlers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'daki yabancı yatırım projelerinin sayısının sürekli azalmasını endişe verici olduğunu belirterek, “Bu, bir iş merkezi olarak Almanya için bir başka alarm sinyalidir. Avrupa'nın diğer bölgeleri çok daha iyi performans gösterirken biz geride kalıyoruz. Yabancı yatırımlardaki düşüş daha da hızlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Ahlers, Almanya'nın yabancı yatırım çekmede “kötü performansının” birkaç nedeni olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu.

“Almanya son yıllarda çekiciliğinden çok şey kaybetti. Diğer Avrupa ülkeleri ev ödevlerini yerine getirip, örneğin kamu yönetiminin dijitalleşmesini ilerletirken ve iş dünyasına kucak açan kültürleri üzerinde çalışırken, Almanya zemin kaybediyor. Yüksek vergi yükü, yüksek işgücü maliyetleri, pahalı enerji ve aynı zamanda felç edici bir bürokrasi. Bunlar yıllardır şikayet edilen konular. Almanya'nın derin yapısal sorunlarla ve şimdi de sürekli zayıflayan ekonomiyle mücadele ediyor olması yabancı yatırımcıları giderek daha fazla caydırıyor.”

2017'deki rekor yıldan bu yana Almanya'daki yatırım projelerinin sayısının toplamda yüzde 46 azaldığına yer verilen raporda, “Avrupa'nın başka hiçbir büyük bölgesinde bu kadar keskin bir düşüş yaşanmadı.” denildi.

Karşılaştırma olarak, Birleşik Krallık'ta ise yatırım projesi sayısı Brexit sürecine rağmen aynı dönemde sadece yüzde 25 düştü.

AVRUPA’DA YABANCI YATIRIM AZALIYOR

Avrupa genelinde geçen yıl yabancı yatırımcılar tarafından açıklanan proje sayısı yıllık yüzde 5 düşerek 5 bin 383’e indi. Fransa, yatırım projesi sayısının yüzde 14'lük düşüşle 1025'e gerilemesine rağmen Avrupa sıralamasında liderliğini korudu.

Sıralamada ikinci sırada yer alan Birleşik Krallık’ta ise proje sayısı yüzde 13 azalarak 853'e düştü. Almanya üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'nın büyük bölgeleri arasında sadece İspanya ve Polonya geçen yıl sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 13'lük önemli artışlar kaydetti.

ALMAN ŞİRKETLERİ GİDEREK DAHA FAZLA DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE YÖNELİYOR

Daha az sayıda yabancı şirket Almanya'yı yatırım yeri olarak seçerken, Alman şirketlerinin diğer Avrupa ülkelerine yönelmesi dikkati çekti.

Alman şirketlerinin yatırım projelerinin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 633'e yükseldi.

ABD şirketleri ise 942 ile Avrupa ülkelerinde daha fazla proje gerçekleştirdi.

Doğu Avrupa'da Alman şirketleri 214 projeyle en büyük yatırımcılar konumunda yer aldı.

ÇİN, ALMANYA'DAKİ EN BÜYÜK YATIRIMCI OLDU

ABD şirketleri son yıllarda Almanya'daki faaliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, Çinli şirketler Almanya'ya sadık kalmaya devam etti.

Çin'den gelen yatırım projelerinin sayısı 99'dan 96'ya düşmüş olsa da bu sayı son 5 yılla hemen hemen aynı seviyede kaldı. Çin ilk kez 96 projeyle ABD'nin (90) önünde Almanya'daki en büyük yatırımcı oldu.

Avrupa içinde Almanya, Çinli şirketler için açık ara en çok tercih edilen yer.

Geçen yıl Avrupa'da gerçekleştirilen 260 Çin yatırım projesinin 96'sı ya da yüzde 37'si, Almanya'da yer aldı.

Almanya'yı İspanya 30, Fransa 27 ve İngiltere 22 projeyle takip ediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır