Almanya enflasyonu eylülde yükseldi

Berlinde, Almanya'da enflasyon eylülde gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışla yüzde 2,4'e yükseldi. Bu durumda Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin oldukça üzerinde bir rakam elde edildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, eylül ayının nihai verilerini açıkladı. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 2,2 iken, eylülde bu oran yüzde 2,4 oldu. Böylelikle, enflasyon bu yıl art arda ikinci ay yükselişe geçti.

Aylık artış ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Nihai veriler, öncü verilerle uyumlu görünüyor.

AB uyumlu TÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4'lük artış gösterdi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, yıllık enflasyon oranı yıl başından beri düşerken, bu durumun üst üste ikinci ay yükseldiğini belirtti. Hizmet fiyatları önemli bir oranda artmaya devam etmektedir.

Ek olarak, enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu daha az etkiledi. Bu yıl gıda ve hizmet fiyatlarının yıllık artış oranları sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 3,4 şeklinde kaydedildi.

Meyve fiyatları eylülde yüzde 5,1, süt ürünleri ve yumurtalarda yüzde 3,6, et ve et ürünlerinde ise yüzde 3,2'lik artış yaşandı. Ulaşım hizmetleri yüzde 11,2, sağlık hizmetleri yüzde 6,5, kiralar ise yüzde 2 oranında arttı.

Yıllık enerji fiyatları ise yüzde 0,7 oranında düştü. Elektrik fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 geriledi.

Almanya'da enerji ve gıda haricindeki enflasyon oranı eylülde yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

ECB'nin eylüldeki yıllık enflasyon oranı, hedefin üstünde kaldı. Avrupa Merkez Bankası, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten beri 8 kez düşürdü. Temmuz ve eylül aylarında faizlerde değişiklik olmadı.

ECB'nin mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde. 30 Ekim'de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında, enflasyon hedefe yaklaştığı için faizlerin sabit kalması bekleniyor.

Temmuzda yüzde 2 olan Avro Bölgesi yıllık enflasyonu, ağustosta yüzde 2,1'e yükselmişti. Merkez bankası, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır