Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti, kurucusu ve CEO'su olduğu Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı.

Amazon Perşembe günü, Noel ve yılbaşı sezonunu kapsayan son çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklamıştı.

Eylül-Aralık döneminde 3,3 milyar dolar kâr elde ettiğini duyuran şirketin 2 milyar dolar civarında kâr açıklaması bekleniyordu.

Bu açıklamanın ardından Amazon hisseleri Cuma günü yüzde yedi civarında yükseldi.

Cuma günü bir ara Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolar eşiğini aştı.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

