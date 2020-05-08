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Amerikan lüks mağaza zinciri Neiman Marcus Group konkordato başvurusu yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 09:32 | Son Güncelleme

Neiman Marcus Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. ABD'nin perakende devlerinden J.Crew Group da 5 Mayıs'ta Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Amerikan lüks mağaza zinciri Neiman Marcus Group konkordato başvurusu yaptı

ABD’de lüks perakende sektörünün önde gelen firmalarından Neiman Marcus Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, finansal yapılandırma, borç yükü ve faiz ödemelerinin hafifletilmesiyle Kovid-19 salgını süresince şirketin devam eden faaliyetlerinin desteklenmesi için kreditörlerin büyük çoğunluğuyla anlaşmaya gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, Neiman Marcus Group'un konkordato başvurusunda bulunduğu belirtilerek, şirketin bu süreç kapsamında işlerin devamlılığını sağlayabilmek için kreditörlerden 675 milyon dolarlık finansmanı güvence altına aldığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen Neiman Marcus Group Üst Yöneticisi (CEO) Geoffroy van Raemdonck, şirketin Kovid-19 salgını öncesi uzun vadeli büyüme yolunda sağlam bir ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Raemdonck, "Bugün birçok işletme gibi Kovid-19 pandemisinin neden olduğu, işimiz üzerinde acımasız bir baskı yaratan, benzeri görülmemiş bir bozulmayla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kreditörlerle yapılan anlaşmanın salgın sırasında şirketin faaliyetini sürdürmesi için ilave likidite sunduğunu aktaran Raemdonck, anlaşmanın aynı zamanda şirketin dönüşümü için finansal esneklik de sağladığını bildirdi.

ABD'nin perakende devlerinden J.Crew Group da 5 Mayıs'ta Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

KAYNAK:AA

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