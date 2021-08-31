FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

31.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu.

Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir Temmuz ayında tedariki durdurdu
Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu.

YÜZYILLARDIR ÇEVREMİZİ KİRLETİYORDU

Oldukça zararlı olan yakıt, neredeyse yüz yıldır havayı, toprağı ve suyu kirletiyordu.

Kalp hastalığına, kansere ve felce neden olabilen yakıt, çocuklarda beyin gelişimi ile ilgili problemlerle de ilişkilendiriliyor.

Yüksek gelirlere sahip pek çok ülke yakıtın kullanımını 1980'li yıllarda yasakladı. Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir ancak bu yılın Temmuz ayında kullanımı durdurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kurşunlu benzinin kullanımının tamamen sonlanmasını "uluslararası bir başarı öyküsü" olarak nitelendirdi.

Guterres, "Kurşunlu benzin kullanımına son vermek, her yıl kalp hastalığı, felç ve kanserden kaynaklanan milyonlarca erken ölümü önleyecek. Zeka gelişimleri zarar görmüş çocuklar da böylelikle korunacak" diye konuştu.

1920'lerin başında motor performansını artırmak için benzine kurşun eklenmeye başlandı.

KURŞUNLU_BENZİN (1)

1924 gibi erken bir tarihte ise ABD petrol devi Standard Oil tarafından işletilen bir rafineride konvülsiyon (kasların istem dışı kasılması) geçiren beş işçinin ölümü, onlarca işçinin de hastaneye kaldırılması tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

Ancak tüm bunlara rağmen, 1970'lere kadar küresel olarak tüm benzinlere kurşun eklenmeye devam edildi.

Zengin ülkeler yakıtın kullanımını aşamalı olarak bırakmaya başladı. Ancak 2000'lerin başında hala kurşunlu benzin kullanan 86 ülke vardı.

Kuzey Kore, Myanmar ve Afganistan, 2016 yılına kadar kurşunlu petrol satışını durdurdu. Geride ise Irak, Yemen ve Cezayir gibi az sayıda ülke kalmıştı.

UNEP, 2002'den bu yana kurşunlu benzin kullanımını sona erdirmek için hükümetler, özel şirketler ve sivil topluluklarla birlikte çalıştı.

KURŞUNLU_BENZİN (2)

UNEP Direktörü Inger Andersen, "Kurşunlu benzin, insanlığın toplumlarımızın her düzeyinde yaptığı hataları kısaca özeti" dedi.

Ancak Andersen bu yakıtı ortadan kaldırmanın "insanlığın yaptığı hatalardan ders alıp düzeltebileceğini" de gösterdiğini söyledi.

Çevre örgütü Greenpeace, "toksik bir çağın sonu" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Şaşırtan gelişme! Müsilajdan üretiyorlarŞaşırtan gelişme! Müsilajdan üretiyorlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldiŞaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldi
PARTNER"Sözlerim hakaret sayılmadı""Sözlerim hakaret sayılmadı"
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ı bekliyorKüresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ı bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Gıda devi satışa çıkıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Erdoğan imzaladı! 5 ilde borçlar ertelendi

Erdoğan imzaladı! 5 ilde borçlar ertelendi

21 yılda 500 adet yapıldı!

21 yılda 500 adet yapıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.