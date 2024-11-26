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Artık 'dudak uçuklatıyor' safhasını da geçti! Elon Musk servetine servet kattı 'Servetini de uzaya çıkaracak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 08:21
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Elon Musk servetine servet katmaya devam ediyor. Musk'ın servetinin 350 milyar dolara yaklaştığı konuşulurken Musk'ın serveti 'dudak uçuklatıyor' safhasını bile geçti. Musk ile ilgili çarpıcı yorumlar da yapıldı. Gazeteci Özlem Doğaner "Bir yandan insanları uzaya çıkarıyor ama kendi servetini de uzaya çıkaracak gibi bir tablo var" yorumunda bulundu.

Artık 'dudak uçuklatıyor' safhasını da geçti! Elon Musk servetine servet kattı 'Servetini de uzaya çıkaracak'

Elon Musk'ın serveti artmaya devam ediyor. 350 milyar dolara yaklaştı. Tesla, Trump seçimi kazandıktan sonra, yüzde 42 oranında arttı.

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"ARTIK 'DUDAK UÇUKLATIYOR' SAFHASINI DA GEÇTİ"

A Para'da yer alan haberde Uğur Korkmaz "Musk'ın serveti artık dudak uçuklatıyor diyeceğim ama artık o safhayı da geçti" ifadelerini kullandı.

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"İNSANLARI UZAYA ÇIKARIYOR AMA KENDİ SERVETİNİ DE UZAYA ÇIKARACAK GİBİ BİR TABLO VAR"

Gazeteci Özlem Doğaner ise "Evet daha da gidecek böyle görünürse. Bir yandan kriptolar bir yandan işte uzay çalışmaları falan derken yani durduğu yerde yükseliyor bir de öyle bir de durumu var. Bir yandan da tabii şimdi herkes şunu görüyor; Amerikan Başkanı Trump seçildi ama Amerikan başkanının en büyük destekçisi, en büyük bağışçısı, yönetiminde. Bir yandan Amerikan başkanının söylediği kripto dünyasının aslında en büyük spekülatörlerinden birisi diyebiliriz geçmiş dönemde. Baktığınız zaman en çok mücadele edeceği belki Trump'ın Çin ve Çin'in en büyük stratejisi şu anda elektrikli otomobiller, onun karşısında Tesla'nın sahibi Elon Musk. Dolayısıyla yani bir yandan insanları uzaya çıkarıyor ama kendi servetini de uzaya çıkaracak gibi bir tablo var. Bu nasıl bir durum olur önümüzdeki dönemde göreceğiz. Böyle garip bir tablo var ortada, bilmiyorum ama değişik de geliyor doğrusu" şeklinde konuştu.

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Doğaner "Yani bu ne kadar etiktir, ne kadar farklı yönleri vardır bunu daha sonra mutlaka Dünya Tarihi tartışır ama şu anda gördüğümüz noktada biz de böyle bir film gibi izliyoruz aslında Amerika'daki bu hikayeyi ama yani kapitalizmin neler yapabileceğini ve neler olabileceğini bize herhalde böyle uygulamalarıyla gösterecek Elon Musk" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Elon Musk
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