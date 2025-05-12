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Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine ilişkin bugün yapılması beklenen kapsamlı bilgilendirme öncesinde Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle risk iştahı arttı. İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerine ilişkin değerlendirmesinde Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını belirtti.

Bölgede devam eden ticaret gerginliklerinin son bulacağına yönelik beklentiler iyimserlikleri artırırken, yapılan görüşmelere ilişkin detay eksiklikleri yatırımcıların konuya temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ise, Japonya ve ABD arasındaki "görüşmelerin yavaş yavaş yoluna girdiğini" kaydederek, tüm gümrük vergilerinin kaldırılması çağrısını yineledi. İşiba, iç ekonominin desteklenmesi açısından hükümetin tüketim vergisinde yapılması düşünülen indirimleri dikkatli düşünmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin son bulması da bölgedeki risk iştahı üzerinde etkili oluyor. Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan'a saldırmasıyla başlayan ve 4 gün süren gerilimin ardından taraflar hafta sonu ateşkesi kabul ettiler.

Analistler, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin son bulmasının da başta emtia pazarı olmak üzere piyasalar için önemli olduğunu kaydederek, azalan jeopolitik risklerin bölge piyasaları için olumlu olacağını söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da mart ayına ilişkin cari işlemler dengesi 3 trilyon 678,1 milyar yen ile beklentilerin altında fazla verirken, aynı döneme ilişkin dış ticaret dengesinde de 516,5 milyar yen fazlalık oluştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 37.660 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 2.607 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.366 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 23.173 puan seviyesinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,9 artışla 81.763 puanda bulunuyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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