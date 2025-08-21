FİNANS

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziran ayında önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.​​​​​​​

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında haziranda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,3 ile Slovakya’da, yüzde 4,5 ile Romanya’da ve yüzde 3,2 ile Polonya’da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 5,6 ile İspanya’da, yüzde 5,3 ile Macaristan’da ve yüzde 3,7 ile Slovenya’da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 31,4 ile İspanya'da, yüzde 14 ile Çekya'da, yüzde 9,8 ile Slovakya’da artarken, Fransa’da yüzde 5,1, Avusturya’da yüzde 5, Almanya’da yüzde 2,5 geriledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

