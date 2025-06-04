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Avro Bölgesi'nde PMI mayısta 50,2'ye geriledi

Avro Bölgesi'nde 50,2'ye gerileyen mayıs ayı bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekonomik aktivitede sınırlı artışa işaret etti.

Avro Bölgesi'nde PMI mayısta 50,2'ye geriledi

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi mayıs ayında durgunluğa çok yakın bir seviyede büyüdü.

Avro Bölgesi'nin büyüme hızı yavaşlarken, mal ve hizmetlere olan talebin zayıflığı nedeniyle ticari faaliyetler kısıtlandı.

Nisan ayında 50,4 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, mayısta 50,2'ye indi. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde nisanda 50,1 olan hizmet sektörü PMI ise mayısta son 6 ayın en düşüğü olan 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, mayısta bileşik PMI'ın 49,5, hizmet PMI'nın 48,9 olması yönündeydi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi veri
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