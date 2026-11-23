Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 207 bin 638 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 396 bin 624 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 620 lira 66 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 689 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 651 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 589 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 755 bin 177 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 133 milyon 717 bin 871 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır