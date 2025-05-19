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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda değişmedi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon nisanda da yüzde 2,2 olarak belirlendi. TÜFE, nisanda aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 1 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, nisan ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde nisanda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,8 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,57 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,15 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,35 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de ise martta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2,4'e geriledi. AB'de TÜFE nisanda aylık olarak yüzde 0,5 arttı.

AB uyumlu verilere göre, nisanda enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler, yüzde 4,9 ile Romanya, yüzde 4,4 ile Estonya, yüzde 4,2 ile Macaristan ve yüzde 4,1 ile Hollanda olarak belirlendi.

Nisanda yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,2 ,İtalya'da yüzde 2 ve Fransa'da yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Avro Bölgesi
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