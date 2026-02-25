FİNANS

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 olarak tespit edildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Enflasyon aralık ayına göre ise yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,7, aylık bazda eksi yüzde 0,5 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon ocakta yüzde 2 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon eksi yüzde 0,4 olarak belirlendi.

Enflasyon, ocakta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,4 oldu.
