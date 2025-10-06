FİNANS

Avro bölgesinde perakende satışlar yükseldi

Ağustos ayında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar önceki aya göre artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, yıl bazında da artış kaydedildi.

Avro bölgesinde perakende satışlar yükseldi

Brüksel - Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, ağustosta önceki aya göre değişmedi. Ancak yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar, aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1 oranında yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış, yüzde 1,7 ile Litvanya’da gerçekleşti. Yüzde 1,5 artış Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta’da görüldü. İsveç’te ise artış yüzde 1,1 oldu.

En fazla düşüş, yüzde 4 ile Romanya'da ölçüldü. Yüzde 0,8 düşüş Polonya’da, yüzde 0,7 düşüş ise Lüksemburg ve Portekiz’de kaydedildi.

Ağustosta yıllık bazda en fazla artış, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 9,4, Malta’da yüzde 9,2, Lüksemburg’da ise yüzde 7,3’tü. Romanya’da yüzde 3,8, Fransa’da yüzde 1,4, Finlandiya’da da yüzde 1,2 gerileme yaşandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

