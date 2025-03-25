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Avrupa Birliği'nden stratejik adım! Liste hazırlandı

25.03.2025 16:00
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Avrupa Birliği (AB), kritik ham maddelere erişimi güvence altına almak, çeşitlendirmek ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için 47 stratejik proje belirledi.

Avrupa Birliği'nden stratejik adım! Liste hazırlandı

AB'den stratejik ham madde tedarik adımı! AB Komisyonu, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında, Avrupa ham madde değer zincirini güçlendirecek, tedariki çeşitlendirecek ve yerel stratejik ham madde kapasitelerini artıracak projeleri içeren listenin hazırlandığını açıkladı.

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Listede, AB tarafından seçilen stratejik projelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "47 yeni stratejik proje, Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Estonya, Çekya, Yunanistan, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Polonya ve Romanya olmak üzere 13 AB ülkesinde yer alıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, yeni projelerin ham madde değer zincirinin bir veya daha fazla bölümünü kapsadığı, 25 projenin çıkarma, 24 projenin işleme, 10 projenin geri dönüşüm ve 2 projenin ham madde ikamesi faaliyetleri içerdiği bildirildi.

"HAM MADDE DEĞER ZİNCİRİNE FAYDA SAĞLAYACAK"

Projelerin daha önce belirlenmiş 17 stratejik ham maddenin 14'ünü kapsadığı kaydedilen açıklamada, 22 projenin lityum, 12 projenin nikel, 10 projenin kobalt, 7 projenin manganez, 11 projenin grafit gibi özellikle AB batarya ham madde değer zincirine fayda sağlayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, seçilen projelerin, AB'nin lityum ve kobalt için 2030 yılı çıkarma, işleme ve geri dönüştürme hedeflerini tam olarak karşılayabilmesini, grafit, nikel ve manganez için de önemli ilerlemeler kaydetmesini sağlayacağı ifade edilerek, magnezyum ve tungsten içeren diğer stratejik projelerin, bu malzemelerin kullanımına dayanan AB savunma sanayisinin dayanıklılığına katkıda bulunacağına işaret edildi.

Projelerin, AB'nin stratejik ham maddelerin güvenli tedarikine katkıda bulundukları, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uydukları ve teknik olarak uygulanabilir oldukları için seçildiğine işaret edilen açıklamada, 47 stratejik projenin faaliyete geçmesi için toplam 22,5 milyar avroluk genel sermaye yatırımı öngörüldüğü, bunların AB, üye ülkeler ve finans kuruluşları tarafından koordineli biçimde destekleneceği, kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış izin süreçlerinden de faydalanacakları kaydedildi.

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AB, sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak için yerel üretimi artırmayı ve aşırı bağımlı olunan ülkelerden ithalatı kısıtlamayı içeren Kritik Ham Maddeler Yasasını hazırlamıştı.

Yasa ile AB, 2030'a kadar stratejik ham madde ihtiyacının yüzde 10'unu çıkarmayı, yüzde 40'ının işlemeyi ve yüzde 25'inin de geri dönüştürmeyi hedefliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği ab
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