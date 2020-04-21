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Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 331 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,9 azalışla 10.478 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 düşerek 5.723 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 kaybederek 6.728 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 4.446 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 azalarak 16.861 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2410 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün akşam WTI'ın mayıs vadeli kontratının eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilemesinin şokuyla pay piyasalarında da negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüşün petrol talebini azalttığını belirten analistler, buna karşın devam eden üretimlerin depolama sorununa neden olduğunu ifade etti. Analistler, depolama kapasitesi azaldıkça maliyetin de arttığına dikkati çekerek, bu nedenle fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemlerinin panik havasına neden olduğuna işaret etti.

Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, salgının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını ifade etti.

Bu gelişmeler sonrası bugün WTI'ın en aktif vadesi 14 dolar seviyesinde dengelenirken, Brent petrolün varil fiyatı ise 22,7 dolara geriledi.

Analistler Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Almanya'nın ZEW endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları, petrol, koronavirüs,

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