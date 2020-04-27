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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 değer kazanarak 335 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,2 artarak 10.562 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.830 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,3 primle 6.764 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 kazançla 4.473 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,4 artışla 17.263 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak kaldırmasının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta açıklanacak kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, merkez bankalarının faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ECB'nin tahvil alım programını artırabileceğinin öngörüldüğüne işaret etti.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları, koronavirüs,

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