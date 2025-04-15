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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor! Müzakerelere yönelik iyimserlik arttı

15.04.2025 10:31
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Avrupa borsalarında, ABD'nin gümrük tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor! Müzakerelere yönelik iyimserlik arttı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 503 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 21.135,4 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.181,4 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 35.304 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 yükselişle 12.695,1 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.263,5 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserlik bugün de devam ediyor.

Avrupa borsalarında Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında müzakerelere yönelik ilk temas gerçekleşirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Tarifelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere ABD'de bulunan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi.

AB'nin sanayi mallarına yönelik karşılıklı sıfır gümrük vergisi teklifi ve tarife dışı engellere ilişkin çalışmanın dahil olduğu, yapıcı ve adil bir anlaşmaya hazır olmaya devam ettiğini vurgulayan Sefcovic, bunun başarılması için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de şubat ayı işsizlik oranı yüzde 4,4 oldu.

Analistler, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed İmalat Endeksi verileri ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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