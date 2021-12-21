FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

21.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, haftaya yüzde 2'yi aşan değer kayıpları ile başlayan Avrupa hisse piyasaları, dünkü seansta görülen büyük satışların ardından emtia hisselerindeki yükselişin Omicron varyantına dair endişeleri hafifletmesiyle toparlandı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son Dakika Avrupa Borsaları Haberi: Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.9 yükseldi. Madencilik ve enerji hisseleri bakır ile ham petrol fiyatlarındaki artış ve risk iştahında görülen hafif toparlanma sayesinde kazanımlara öncülük etti.

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ OLDU

Yarı iletken ve çip üreticisi ASML Holding, ASM International, Infineon Tech STMicroelectronics şirketlerinin hisseleri, ABD'li çip üreticisi Micron Technology'nin finansal sonuçlarının piyasa beklentilerini aşmasının ardından yaklaşık %2 yükseldi.

Son Dakika: Borsada yine devre kesici uygulandı! 21 Aralık'ta devre kesici saat kaçta bitecek?Son Dakika: Borsada yine devre kesici uygulandı! 21 Aralık'ta devre kesici saat kaçta bitecek?

Spor malzemeleri üreten Nike'ın ikinci çeyrek gelirinin beklentileri aşmasının ardından Adidas %1.2 ve Puma %1.0 yükseldi.

Sanofi Amunix Pharmaceuticals şirketini yaklaşık 1 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından %0.1 geriledi. (Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
İngiltere'den sürpriz faiz artışı!İngiltere'den sürpriz faiz artışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Erdoğan'ın açıklaması sonrası 1 milyar dolar bozduruldu

Erdoğan'ın açıklaması sonrası 1 milyar dolar bozduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: MTV, ÖTV, harçlar...

Resmi Gazete'de yayımlandı: MTV, ÖTV, harçlar...

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.