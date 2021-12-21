Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son Dakika Avrupa Borsaları Haberi: Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.9 yükseldi. Madencilik ve enerji hisseleri bakır ile ham petrol fiyatlarındaki artış ve risk iştahında görülen hafif toparlanma sayesinde kazanımlara öncülük etti.

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ OLDU

Yarı iletken ve çip üreticisi ASML Holding, ASM International, Infineon Tech STMicroelectronics şirketlerinin hisseleri, ABD'li çip üreticisi Micron Technology'nin finansal sonuçlarının piyasa beklentilerini aşmasının ardından yaklaşık %2 yükseldi.

Spor malzemeleri üreten Nike'ın ikinci çeyrek gelirinin beklentileri aşmasının ardından Adidas %1.2 ve Puma %1.0 yükseldi.

Sanofi Amunix Pharmaceuticals şirketini yaklaşık 1 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından %0.1 geriledi. (Reuters)



