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Avrupa'da gaz fiyatları 118,7 euro oldu

13.12.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 118,7 eurodan işlem gördü.

Avrupa'da gaz fiyatları 118,7 euro oldu

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratlarda geçen cuma megavatsaat başı 105,5 euro olan kapanış fiyatı yüzde 12,5 artışla 118,7 euro oldu.

Fiyatlardaki artışta, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın şu anda işletme ruhsatı alamayabileceğini söylemesi etkili oldu.

Baerbock, Almanya'nın ikinci devlet televizyon kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığına atıfta bulunarak, "Mevcut duruma göre, bu boru hattının Avrupa enerji yasasının gerekliliklerini karşılamadığı ve güvenlik sorunlarının hala gündemde olduğu için onaylanamayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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Yeşiller Partisi seçim kampanyası sırasında projeyi ağır şekilde eleştirmiş ve hattın inşaatının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Almanya'nın yeni koalisyon hükümetinin anlaşmasında boru hattından açıkça bahsedilmezken, Bundesnetzagentur-BNetzA hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya almıştı.

Almanya, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecine 8 Eylül'de başlamıştı. Sürecin 4 ay sürmesi bekleniyordu. (AA)

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