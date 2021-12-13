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Demirtaş, Merkez Bankasını uyardı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz! Dolarımız da boşuna gitti...

13.12.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası 3 Aralık'ta başlayan döviz müdahalesine bugün bir yenisini daha ekledi. Bugünkü işlemle birlikte döviz kuruna 4. kez müdahale edilmiş oldu. Bankanın rezerv satışını eleştirmeye devam eden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bugünkü paylaşımında, satılan dolarların boşa gittiğini belirterek tekrar rezerv satmayın çağrısı yaptı.

Demirtaş, Merkez Bankasını uyardı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz! Dolarımız da boşuna gitti...

Dolar/TL kuru ile birlikte bugün euro ve İngiliz sterlininde sert dalgalanmalar oldu. Dolar 14,5 lirayı aşarken euro da 16 liranın üstüne çıktı. Öte yandan gün içerisinde spot gram altın 839,56 lirayı gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurlarındaki bu artışın önüne geçebilmek için yeni bir hamle daha yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, döviz kuruna 4. kez müdahale geldi.

"DOLARIMIZ DA BOŞUNA GİTTİ"

Merkez Bankasının hamlelerine ilişkin yorumlarına devam eden Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dolar 14 lirayı geçmesin diye satılan dolarların boşa gittiğini belirtti.

İşte Demirtaş'ın o açıklaması:

Dolar/TL maalesef 14 seviyesini de geçti. Böylece geçen hafta 14 seviyesini geçmesin diye satılan onca Dolarımız da boşa gitti. Rezerv satarak bu iş yapılmaz diye çok uyardı ben ve benim gibi bir çok kişi…

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