FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Avrupa'da yüzlerce uçuşta iptal ve gecikme yaşanıyor

Avrupa'daki birçok havalimanında kıtada etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüzlerce uçuşta iptal ve gecikmeler yaşanıyor.

Avrupa'da yüzlerce uçuşta iptal ve gecikme yaşanıyor

Avrupa'da hafta başından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlar, hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

AA muhabirinin uçuş takip firması Flightradar 24 verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa'da halihazırda en fazla uçuş iptali ve gecikmesi Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda (AMS) yaşanıyor.

Söz konusu havalimanındaki kalkış uçuşlarının yüzde 60'ı (346 uçuş) TSİ 14.00 itibarıyla iptal edilirken yüzde 11'i (63 uçuş) ertelendi.

Havalimanına varış uçuşlarının ise yüzde 58'i (333 uçuş) iptal edildi ve yüzde 10'u (55 uçuş) rötar yaptı. Böylece, sadece Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda 679 uçuş iptal edildi.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 65 kalkış uçuşu iptal edildi, 200'ün üzerinde seferde ise gecikme yaşanıyor.

Havalimanına 64 iniş seferi iptal olurken, 133'ünde rötar görüldü.

Londra Heathrow Havalimanı'ndan 22 kalkış seferi iptal edildi, 121 sefer ise ertelendi. Heathrow'a iniş uçuşlarının 23'ünde iptal, 43'ünde erteleme yaşanıyor.

Brüksel Havalimanı'nda 20 kalkış ve 17 iniş yönlü olmak üzere toplam 37 sefer iptal edilirken 116 uçuş ertelendi.

Zürih Havalimanı'nda kalkış ve iniş yönlü olmak üzere toplam 23 uçuş, Münih Havalimanı'nda toplam 16 uçuş, Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve Frankfurt Havalimanı'nda 13 sefer iptal olurken, yüzlerce seferde gecikmeler sözkonusu.

Birçok havalimanından yapılan açıklamada, uçakların buzdan arındırılması ve kar yağışı sırasında pist ve taksi yollarının buz ve kardan temizlenme operasyonları nedeniyle, gün boyunca uçuşlarda gecikmeler yaşanması beklendiği bildirildi.

Yolculara, seferlerinin durumunun yakından takip edilmesi ve havalimanlarına daha erken varılması tavsiye edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN KALKIŞ UÇUŞLARINDA AKSAKLIK YOK

Avrupa'nın günde ortalama 1444 uçuşla en yoğun havalimanı konumundaki İstanbul Havalimanı'ndan kalkış uçuşlarında herhangi bir problem görülmüyor.

Havalimanına varış uçuşlarında ise sadece 4 seferde iptal görülüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Renault'nun 2025'te Türkiye'de sattığı araç sayısı belli oldu (Clio, Megane)Renault'nun 2025'te Türkiye'de sattığı araç sayısı belli oldu (Clio, Megane)
Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Ocak 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Ocak 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa uçuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.