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Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

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