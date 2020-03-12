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Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası, faizlerde bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. ECB, 120 milyar euroluk varlık alımı ile koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören piyasalara destek olacak.

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından, Avrupa Merkez Bankası da (ECB) faiz kararını açıkladı ve faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu.

Böylece yüzde 0 olan opearasyon faiz oranı, yüzde -0,50 olan mevduat faiz oranı ve marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak sabit tuttu.

Faizlerde değişikliğe gitmeyen ECB, yıl sonuna kadar ek olarak net 120 milyar euro tutarında varlık alımı yapacağını ve piyasaların ihtiyaç duyduğu sürece varlık alımına devam edeceğini açıkladı.

Bankalara ilave uzun vadeli kredi desteği

Banka, yeni ve uzun vadeli kredi sunulacağını da duyurdu. Açıklamada ek LTRO (Uzun vadeli refinansman) düzenleneceği ve geçici olarak Euro Bölgesi Finansal Sistemine likidite desteği sağlanacağı ifade edildi. TLRO ihaleleri ile TLTRO III'ün devrede olacağı Haziran 2020'ye kadar iyi şartlarla likidite sağlanacak.

Piyasa indirim beklemiyordu

Piyasalarda genel olarak bir indirim beklentisi bulunmazken, bazı analistler mevduat faizinde 10 baz puan bir indirim olabileceği yönünde görüş belirtiyorlardı.

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası, faiz indirimleri, Avrupa Merkez Bankası,

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