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Avrupa Merkez Bankasından tarifelere karşı uyarı

20.03.2025 12:40
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı misillemesinin Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu yükselteceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankasından tarifelere karşı uyarı

Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuştu.

Avro Bölgesi ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,9 büyüdüğünü anımsatan Lagarde, bu yılın ilk aylarında imalatın daralmaya devam ettiğini, politik belirsizlikler nedeniyle yatırımların zayıf kaldığını ve rekabet alanındaki sınamaların ihracatı olumsuz etkilediğini anlattı.

Lagarde, "Artan belirsizlikler yatırımları ve ihracatı daha önce tahmin edilenden daha fazla azaltacak." dedi.

Uluslararası ticaret politikalarındaki gelişmelerin ihracata yön vereceğini ifade eden Lagarde, 2025 yılı büyüme tahminlerinin yüzde 0,9 olduğunu ancak bunun ticaret politikası ortamı nedeniyle büyük ölçüde değişebileceğini söyledi.

Avro Bölgesi'nde enflasyondaki düşüş sürecinin iyi bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Lagarde, şubat ayında enflasyon oranının enerjideki gerilemeyle yüzde 2,3 seviyesine indiğini kaydetti.

Lagarde, "ECB tahminlerine göre, enflasyon önümüzdeki aylarda hafifçe yavaşlayacak ve ardından 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 2 hedefimiz civarında seyredecek." değerlendirmesinde bulundu.

ECB para politikasına ilişkin konuşan Lagarde, mart ayı başında temel faiz oranlarını 25 baz puan daha düşürdüklerini hatırlattı.

Lagarde, mevduat faiz oranının yüzde 2,5 seviyesine olduğuna işaret ederek, "Para politikamız anlamlı bir şekilde daha az kısıtlayıcı hale geliyor. Firmalar ve haneler için yeni borçlanma daha az masraflı hale gelirken, kredi büyümesi hızlanıyor. Aynı zamanda, geçmişteki faiz oranı artışları hala kredi stokuna aktarılıyor ve kredi verme genel olarak düşük seyrediyor." diye konuştu.

ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefte sürdürülebilir bir şekilde kalmasını sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan Lagarde, "Özellikle artan belirsizlik ortamında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyeceğiz. Belirli bir faiz yolu için önceden taahhütte bulunmuyoruz." dedi.

Lagarde, ABD'nin ticaret politikalarındaki değişim hakkında da konuştu.

"ABD'nin ticaret politikasının gelecekteki yönüne ilişkin belirsizlik olağanüstü yüksek seviyelere çıktı." diyen Lagarde, ticari sürtüşmelerin küresel büyümeye ve refaha zarar verdiğini, maliyetleri artırdığını, üretimi aksattığını ve tedarik zincirlerinde sorunlara neden olduğunu belirtti.

Lagarde, ticari gerilimlerde misillemelerin de yaşandığına işaret ederek, bunun serbest ticaretin faydalarını daha da zayıflattığını anlattı.

Avro Bölgesi'nin ticaret politikalarındaki değişikliklerden önemli ölçüde etkileneceğini vurgulayan Lagarde, son dönemde gelişmelerin devam ettiğini ve bu yaşananların bütün etkisinin ciddi ölçüde belirsizliklere tabi olduğunu hatırlattı.

Lagarde, Avrupa'dan yapılan ithalata yüzde 25'lik bir ABD tarifesinin, ilk yılda Avro Bölgesi büyümesini yaklaşık 0,3 puan düşüreceğini, Avrupa'nın ABD ithalatına tarifeleri artırma şeklinde bir tepkisinin ise bunu yaklaşık yarım puan seviyesine getireceğini söyledi.

Bu şekilde bir durum yaşanması halinde enflasyon görünümünün de belirsiz hale geleceğini belirten Lagarde, AB'nin misilleme önlemleri ve ABD'nin Avrupa ürünlerine olan talebinin azalmasından kaynaklanan daha zayıf bir avro kurunun enflasyonu yarım puan artırabileceğini vurguladı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası tarife
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