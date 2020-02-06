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Avrupalıların yüzde 5,2'si evden çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 5,2'si işlerini evden yürüttü.

Avrupalıların yüzde 5,2'si evden çalışıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2018 yılı evden çalışma verilerini yayımladı.

Buna göre, AB vatandaşlarının yüzde 5,2'si iş yerine gitmek yerine evinde çalıştı.

Söz konusu dönemde, AB üyesi 27 ülke arasında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke Hollanda oldu. Hollanda'da vatandaşların yüzde 14'ü işlerini evinden sürdürdü. Hollanda'yı yüzde 13,3 ile Finlandiya, yüzde 11 ile Lüksemburg ve yüzde 10 ile Avusturya izledi.

Söz konusu oranın en düşük olduğu ülke ise Bulgaristan olarak belirlendi. Bulgaristan'da vatandaşların sadece yüzde 0,3'ü evden çalıştı. Bulgaristan'ı yüzde 0,4 ile Romanya, yüzde 1,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 1,4 ile de Hırvatistan izledi.

Almanya'da vatandaşların yüzde 5'i, Fransa'da yüzde 6,6'sı, İtalya'da yüzde 3,6'sı ve İspanya'da yüzde 4,3'ü evinden çalıştı.

AB'den ayrılan İngiltere'de vatandaşların yüzde 4,4'ü işlerini evden yürüttü.

Söz konusu evden çalışma oranı Türkiye'de ise yüzde 2,2 olarak belirlendi.

AB ülkelerinde evden çalışma oranı kadınlarda ortalama yüzde 5,5 olurken, erkeklerde yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği, Avrupa İstatistik Ofisi, evden çalışma,

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