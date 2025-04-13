Belarus o ülkeden uzman seviyesinde işçi alımı yapacak 'Daha iyisi aileleriyle gelmeleri'

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ülkesine yaptığı resmi ziyaret esnasında Pakistan'dan Belarus'a işçi çekmeye yönelik anlaşma yapıldığını hatırlattı.

Ancak bu işçi alımının farklı bir yaklaşımla gerçekleşeceğine işaret eden Lukaşenko, "Belarus her şeyden önce sadece gençleri değil, uzmanları ülkeye çekmekle ilgileniyor. Daha iyisi aileleriyle gelmeleri. Aile geldiyse çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Pakistan'dan gelecek iş gücünün Vitebsk, Gomel, Mogilev bölgelerine gönderileceğini, Pakistanlı uzmanların bilhassa Baranoviçi Kimyasal ve Biyolojik Tesislerinde çalışmalarına özel önem vereceklerini kaydetti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 11 Nisan'da, Pakistan Başbakanı Şerif ile Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda yaptığı görüşmede, Pakistan'dan 150 bine kadar uzmanı kabul etmeye hazır olduklarını söylemişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır