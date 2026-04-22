FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Belçika'da artan enerji fiyatlarına karşı 80 milyon euro'luk destek paketi

Belçika'da hükümet enerji fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak üzere halka 80 milyon euro'luk destek paketi açıkladı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Belçika, İsrail-ABD ve İran savaşının enerji fiyatlarında ciddi yükselişe neden olmasının ardından harekete geçti. Federal hükümeti, enerji fiyatlarındaki sert yükselişin vatandaşlar üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla 3 ay süreyle geçerli olacak 80 milyon euro'luk destek paketi açıkladı. Haftalardır süren görüş ayrılıklarının ardından Bakanlar Kurulu gece yarısına doğru uzlaşıya vararak paketi onayladı.

Destek paketinin en büyük bölümünü, işe gidiş-geliş masraflarını hafifletmeye yönelik genişletilmiş vergi muafiyeti oluşturuyor. Pakete göre işverenlerin çalışanlarının yol giderlerine yaptığı katkı artırılacak ve bu katkı daha geniş bir vergi muafiyeti kapsamına alınacak. Böylece çalışanların kilometre başına aldığı vergiden muaf ortalama tutar 10 euro cent artacak.

ŞAHSİ ARAÇLA İŞE GİDENLER ÖNCELİKLİ OLACAK

Şirket aracı veya yakıt kartı kullananlar bu sistemden yararlanamayacak. Kendi aracıyla sahada çalışan meslek grupları, özellikle evde bakım hizmetlerinde görev yapanlar için de kilometre tazminatında ek artış yapılacak. Ayrıca, 3 aylık dönem için kilometre tazminatının hesaplama formülü güncellenerek pompada artan fiyatlara daha yakın hale getirilecek. Bu kalemin toplam maliyetinin devlet bütçesine yaklaşık 65 milyon euro olacağı belirtiliyor.

MUHTAÇ HANELERE EK 15 MİLYON EURO'LUK DESTEK

Enerji faturalarını ödemekte zorlanan haneler için ise gaz ve elektrik sosyal fonuna 15 milyon euro ek kaynak aktarılacak. Bu destek özellikle belediyelerin sosyal destek kurumları üzerinden yardım alan en kırılgan kesimleri hedefliyor. Pakette ayrıca bağımsız çalışanlar ve çiftçilere yönelik ek, hedefli destek mekanizmalarının da bulunduğu bildirildi.

AB'YE ENERJİ DEVLERİNİN AŞIRI KÂRLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Hükümet ortakları, Başbakan Bart De Wever'e Avrupa Birliği (AB) nezdinde enerji ve petrol şirketlerinin kriz döneminde elde ettiği muhtemel aşırı kârların vergilendirilmesi için girişimde bulunma yetkisi verdi. Bu talep konusunda hükümet ortağı siyasi partilerin desteği olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Belçika enerji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.