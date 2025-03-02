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'Bir gün olur mu?' denilen oldu! Alışverişten kilo kontrolüne... Her yere girecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
02.03.2025 15:56
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ABD'de araştırmacılar, yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek kimyasallarla taklit edebilen sistem geliştirdi. Bu sistemle sanal gerçeklik teknolojilerine tat alma deneyiminin de entegre edilebileceği kaydediliyor. Ayrıca biyomedikal araştırmalarda, çevrim içi alışverişte, uzaktan eğitimde, kilo kontrolünde ve fiziksel rehabilitasyon süreçlerinde de faydalı olabileceği belirtiliyor. Ancak sistem üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği bildirildi.

'Bir gün olur mu?' denilen oldu! Alışverişten kilo kontrolüne... Her yere girecek

Araştırmacılar, yiyeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek taklit edebilen sistem geliştirdi! Ohio State Üniversitesinden araştırmacılar, "e-Taste" adını verdikleri sistem tasarladı. Bu sistem, taklit etmek için yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürmek amacıyla 5 temel tada karşılık gelen kimyasalları kullanıyor.

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Ardından sensörler vasıtasıyla tatlar, dijital verilere dönüştürülüyor ve bunlara karşılık gelen kimyasallar, dilin belirli bölgelerine aktarılıyor.

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DOĞRU EŞLEŞTİRME ORANI YÜZDE 87

Araştırmacılar, 10 kişilik gruba sistem tarafından üretilen farklı ekşilikteki örnekleri denetti. Sistemin tatları taklit etme doğruluğu yüzde 70 olarak tespit edildi.

Başka bir deneyde de 6 kişiye limonata, pasta, sahanda yumurta, kahve ve balık çorbası gibi daha karmaşık tatlar sunuldu. Bunda da sistemin tatları doğru eşleştirme oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

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TAT ALMA DENEYİMİ, SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNE DE ENTEGRE EDİLEBİLECEK

Bu sistemle sanal gerçeklik teknolojilerine tat alma deneyiminin de entegre edilebileceği kaydediliyor. Ayrıca biyomedikal araştırmalarda, çevrim içi alışverişte, uzaktan eğitimde, kilo kontrolünde ve fiziksel rehabilitasyon süreçlerinde de faydalı olabileceği belirtiliyor.

ÜZERİNDE DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİYOR

Henüz baharatlı ve yağlı tatları tam olarak taklit edemediği ve tat alma deneyimine katkı sağlayan koku gibi etmenleri etkileyemediği belirtilen sistem üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği bildirildi.

Araştırmanın sonuçları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
veri dijital yiyecek
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