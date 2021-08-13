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Brent petrolün varil fiyatı 70,72 dolar

13.08.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün 71,90 dolara kadar yükselen brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,72 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 70,72 dolar

Dün 71,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 70,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,45 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporunda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle kısıtlamaların geri getirilmesinin petrol talebini düşürdüğünü açıklaması fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

TAHMİNLER DÜŞTÜ

Bu yıl için küresel petrol talebi tahminini 300 bin varil düşüren IEA, talebin 96 milyon 150 bin varil olmasını bekliyor. Ajans, gelecek yıla yönelik küresel petrol talebi öngörüsünü de düşürerek 99 milyon 310 bin varil seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

Artan petrol talebinin temmuzda yavaşladığı ve bu yılın kalan kısmında talepte daha küçük bir artış görüleceği tahmin edilen raporda, Kovid-19 salgınında Delta varyantının yarattığı risklere vurgu yapıldı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel günlük petrol talebine yönelik artış beklentisini 6 milyon varilde sabit tuttu ve günlük petrol talebini 96,6 milyon varil olarak tahmin etti.

Beklentinin sabit tutulmasında, ekonomik büyümedeki yukarı yünlü revizyonlara rağmen büyümenin petrol kullanımının yoğun olmadığı sektörlerde yaşanacağı öngörüsü etkili oldu.

Uzmanlar, kısıtlamaların özellikle petrol tüketimi yüksek olan Asya ülkelerinde tekrar uygulanmaya başlamasının, fiyatları baskılamaya devam edeceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,84 ile 71,06 dolar aralığının direnç, 70,42 ile 70,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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