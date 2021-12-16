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Brent petrolün varil fiyatı 74,56 dolar

16.12.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,56 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 74,56 dolar

Dün 74,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 74,56 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,61 dolardan alıcı buldu.

OMICRON ETKİSİ

Fiyatlardaki yükselişte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının petrol talebini yavaşlatacağı beklentilerine rağmen ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarının beklenenden fazla düşmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 600 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 428 milyon 300 bin varil olarak belirlendi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 218 milyon 600 bin varile geriledi. Söz konusu veriler, Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin rekor seviyelerde seyrettiği algısına yol açtı.

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Ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını değiştirmemesi ve varlık alımlarını azaltma hızını 2 katına çıkarması, piyasa belirsizliklerini hafifleterek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Uzmanlar, toplantıda alınan kararların risk iştahını artırarak ekonomik büyümeyi desteklediğini ve bunun petrol talebine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Öte yandan, Omicron varyantının sebep olduğu endişeler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının zirve yapmasına sadece haftalar kaldığını, hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını artırması gerektiğini bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 74,68 ile 74,77 dolar aralığının direnç, 74,26 ile 74,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)

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