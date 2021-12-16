Son dakika: Yılın son faiz kararı bekleniyor! Merkez Bankası toplantısı saat kaçta?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. Kasım ayında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), 100 baz puan faiz indirimi kararı almıştı. Gözler şimdi yeni faiz kararında. Yayımlanan son anketlerde birçok kuruluş faiz indiriminin devam edeceğini öngörse de, Credit Suisse'tan gelen ezber bozan son tahmininde indirimin devam etmeyeceği belirtildi. Deutsche Bank ise faiz artırımı olacağını öngördü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.

Faizlerde indirim olacağı tahmin ediliyor

Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor.

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

DEUTSCHE BANK VE CREDİT SUİSSE'NIN BEKLENTİLERİ FARKLI

İngiltere merkezli Barclays, AA Finans, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg ve Reuters'un yaptığı açıklamalarda ekonomistlerin anketlere verdiği cevap, Merkez Bankasının faiz indirimi yapacağı yönündeydi.

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.

İsviçreli banka Credit Suisse ekonomistleri, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında bugün faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtmişti.

FED FAİZ KARARINI SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.

Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Enflasyon gelişmeleri ve iş gücü piyasasındaki daha fazla iyileşme ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını hazine tahvilleri için 20 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 10 milyar dolar düşürmeye karar verdi. Ocak ayından itibaren Komite, hazine tahvillerini ayda en az 40 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ayda en az 20 milyar dolar artıracak."

GELECEK YIL 3 FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini artırırken 2022 ve 2023'te 3'er kez faiz artışı öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2021 için yüzde 0,1 olarak bırakılırken; 2022 için yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a, 2023 için yüzde 1'den yüzde 1,6'ya ve 2024 için yüzde 1,8'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 5,9'dan yüzde 5,5'e düşürülürken; ülke ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,8'den yüzde 4'e çıkarıldı. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,2'ye düşürülürken, 2024 yılı beklentisi yüzde 2'de tutuldu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

ENFLASYON TAHMİNİ ARTIRILDI

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmini de yüzde 4,2'den yüzde 5,3'e yükseldi. Enflasyon tahminleri 2022 için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve 2023 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,1'de bırakıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, daha önce ülkede bu yıl yüzde 4,8 öngörülen işsizlik oranı, yüzde 4,3 olarak güncellendi.

Ülkedeki işsizlik oranına ilişkin tahminler 2022 için yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e çekilirken, 2023 ve 2024 yılları için yüzde 3,5 oldu.



