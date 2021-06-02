Brent petrolün varili 70,48 dolar

OPEC+ grubu, dün gerçekleştirilen 17. Bakanlar Toplantısı'nda, petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle günlük üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldı. 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı alan grubun, üye ülkelerden İran'ın petrol üretiminde beklenen artışa rağmen güçlü talep görünümüne işaret ederek üretim politikasında değişikliğe gitmemesi fiyatların yükselişini destekliyor.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun talepte güçlü bir toparlanmaya işaret etmesi ve üretim politikasında değişikliğe gitmemesi etkili oldu.

Dün 71,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 70,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,87 dolardan alıcı buldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşüne yönelik müzakere süreci ise piyasalarda, taraflar arasında bir anlaşmanın çok yakın olabileceği tahminlerini güçlendiriyor.

Yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın petrol ihracatına resmi olarak yeniden başlayacak olması ise talep sıkıntısı çeken piyasada arz fazlası endişelerini de beraberinde getiriyor. Ancak OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın petrol üretim ve ihracatının küresel pazara dönüşünün "düzenli ve şeffaf" bir şekilde gerçekleşmesinin beklendiğini söylemesi endişeleri hafifleterek fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin başta olmak devam eden ekonomik toparlanma ile yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın talep görünümüne olumlu yansıması da fiyatların yükselişinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,74 ile 71,10 dolar aralığının direnç, 70,38 ile 70,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

Kaynak: AA



