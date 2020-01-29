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British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşları durdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı

British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşları durdurdu

İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karar nedeniyle BA müşterilerinden özür dilenerek, "Müşterilerimizin ve mürettebatın güvenliği daima önceliğimizdir. Gelecek günlerde Çin'e ya da Çin'den seyahat edecek yolcular, BA.com adresinde daha fazla bilgi edinebilir." değerlendirmesi yer aldı.

İNGİLTERE, SEYAHAT EDİLMEMESİ İSTEMİŞTİ

BA'nın, Pekin ve Şahghay ile İngiltere arasında karşılıklı günlük uçak seferleri bulunuyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu seyahatler hariç Çin ana karasına gidilmemesi tavsiyesinde bulunulmuştu.

Uyarının, Hong Kong ve Makao özel idari bölgesi için geçerli olmadığı belirtilen açıklamada, halihazırda Çin'de bulunan İngiliz vatandaşlarından da seyahatlerin gelecek günlerde zorlaşabileceğini göz önünde bulundurarak kendi kişisel koşullarına göre karar vermeleri talep edilmişti.

Salgının çıkış noktası olan Hubey eyaleti hariç Çin'den ayrılmak için halen ticari uçak seferlerinin mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, Hubey'deki İngilizlerin tahliye edilmesi için de çalışıldığı bildirilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişinin hayatını kaybettiğini, virüsten etkilenen sayısının, 1239'unun durumu ağır olmak üzere, 5 bin 974'e çıktığını açıklamıştı.

Ülkede, virüs taşıdığından şüphelenilen kişi sayısı 9 bin 239'a yükselmiş, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 59 bin 990'a çıkmıştı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
British Airways, koronavirüs,

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